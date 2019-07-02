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РИА Новости

В МВД считают необходимым проверять знания иностранных водителей автобусов

Вчера, 12:17
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Необходимо жестко контролировать уровень подготовки иностранных водителей автобусов, в России есть центры, где 70% водителей - иностранцы, заявил во вторник первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.
"Мы достаточно серьезно усилили контроль за пассажирскими перевозками в плане водителей. У нас есть центры, где иностранные водители занимают 70%, и, безусловно, уровень их знаний и навыков надо жестко проверять", - заявил Горовой, выступая во вторник на коллегии Генпрокуратуры РФ.
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Он также отметил, что ведомство продолжит жестко контролировать вопросы пассажирских перевозок и проведения техосмотров автобусов. Горовой отметил, что на дорогах по-прежнему остаётся много старых автобусов, микроавтобусов, которые остаются небезопасными.
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