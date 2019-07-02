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РИА Новости

Finnair озвучила свою позицию по транссибирским маршрутам

Вчера, 12:14
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© Flickr / JoiСамолет авиакомпании Finnair
Самолет авиакомпании Finnair
© Flickr / Joi
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости. Перелеты над территорией России в Северо-Восточную Азию обходятся Finnair в десятки миллионов долларов в год и для компании важна честная и открытая конкуренция, заявил РИА Новости гендиректор финского национального авиаперевозчика Топи Маннер.
Ранее во вторник об отмене ряда рейсов в Чехию объявили "Аэрофлот" и "Победа", объяснив это введенными чешскими властями ограничениями. Ограничение полетов связано с тем, что авиавластям России и Чехии не удалось договориться по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Минтранс РФ заявил, что действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, переговоры продолжаются, и решение вопроса ожидается в самые сжатые сроки.
"Мы не раскрываем наши сборы за использование транссибирских маршрутов, но общая годовая стоимость составляет десятки миллионов долларов США, как и для многих других перевозчиков, предлагающих перелеты между Европой и Северо-Восточной Азией. Для нас важно, чтобы конкуренция на воздушных маршрутах между Европой и Азией была честной и открытой", - заявил Маннер.
Finnair выполняет в текущем летнем расписании более 40 перелетов в неделю в Китай, Японию, Южную Корею, которые предполагают использование перелетов через транссибирские маршруты.
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
Вчера, 11:43
Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию: что делать пассажирам?"Аэрофлот" и "Победа" приостанавливают полеты в Чехию из-за действий чешских властей. Представители российских авиакомпаний рассказали радио Sputnik, что могут предпринять пассажиры отмененных рейсов.
Транссибирский маршрут - кратчайший авиационный путь из Европы в Японию и Азию. Возник в 1970-е годы как система компенсационных платежей за пролет над Сибирью, которые получают "Аэрофлот", а также Росавиация. Россия является единственной страной в мире, в которой существует подобный компенсационный механизм. Размер выплат не раскрывается.
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Приостановка рейсов российских компаний в ЧехиюПобеда (авиакомпания)АэрофлотFinnairЭкономика
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