Finnair озвучила свою позицию по транссибирским маршрутам

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости. Перелеты над территорией России в Северо-Восточную Азию обходятся Finnair в десятки миллионов долларов в год и для компании важна честная и открытая конкуренция, заявил РИА Новости гендиректор финского национального авиаперевозчика Топи Маннер.

Ранее во вторник об отмене ряда рейсов в Чехию объявили "Аэрофлот" и "Победа", объяснив это введенными чешскими властями ограничениями. Ограничение полетов связано с тем, что авиавластям России и Чехии не удалось договориться по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Минтранс РФ заявил, что действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, переговоры продолжаются, и решение вопроса ожидается в самые сжатые сроки.

"Мы не раскрываем наши сборы за использование транссибирских маршрутов, но общая годовая стоимость составляет десятки миллионов долларов США, как и для многих других перевозчиков, предлагающих перелеты между Европой и Северо-Восточной Азией. Для нас важно, чтобы конкуренция на воздушных маршрутах между Европой и Азией была честной и открытой", - заявил Маннер.

Finnair выполняет в текущем летнем расписании более 40 перелетов в неделю в Китай, Японию, Южную Корею, которые предполагают использование перелетов через транссибирские маршруты.