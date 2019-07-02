В ГП назвали число погибших в ДТП в 2018 году из-за плохих дорог

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестьдесят тысяч ДТП произошло в России из-за плохих дорог только в прошлом году, в итоге погибли 5,5 тысяч человек, сообщил во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

"Некачественные и небезопасные автодороги", по его словам, остаются "одной из основных причин трагедий на дорогах России".

"В прошедшем году [это] … стало сопутствующим условием 60 тысяч ДТП, в которых погибло 5,5 тысяч человек и еще 75 тысяч получили различные увечья", - рассказал Буксман на тематическом совещании.

По его словам, социологические исследования показали, что почти половина россиян считает качество дорог в стране "низким" или "очень низким".

"Критике автомобилистов подвергаются платные дороги, создание которых, безусловно, необходимо для успешного экономического и социального развития страны. Ввиду высоких тарифов, проезд по ним многие люди воспринимают как роскошь", - констатировал первый зам Юрия Чайки.