Уровень воды в реке Ия в Иркутской области опустился ниже девяти метров

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, впервые после введения режима чрезвычайной ситуации опустился ниже девяти метров, сообщает администрация Тулуна.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. Во вторник к 12.00 местного времени (07.00 мск) он составлял 09,10 метра, в то время как критическим является уровень в 7 метров. В минувшее воскресенье к 10 утра уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а в субботу достигал 13,5 метра.

"Уровень воды в реке Ия на 16.00 часов 2 июля (11.00 мск) составил 8,86 метра", - говорится в сообщении администрации города.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.