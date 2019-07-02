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РИА Новости

Уровень воды в реке Ия в Иркутской области опустился ниже девяти метров

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, впервые после введения режима чрезвычайной ситуации опустился ниже девяти метров, сообщает администрация Тулуна.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. Во вторник к 12.00 местного времени (07.00 мск) он составлял 09,10 метра, в то время как критическим является уровень в 7 метров. В минувшее воскресенье к 10 утра уровень воды в реке Ия составлял 12,89 метра, а в субботу достигал 13,5 метра.
"Уровень воды в реке Ия на 16.00 часов 2 июля (11.00 мск) составил 8,86 метра", - говорится в сообщении администрации города.
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По последним данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По информации экстренных служб, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно.
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