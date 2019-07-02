Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Жители Западного полушария 2 июля смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на Жители Западного полушария 2 июля смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Лучше всего это явление будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана.

Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 по московскому времени. Продолжительность полной фазы составит четыре минуты и 33 секунды.

Как сообщал ранее журнал Travel and Leisure , это первое полное солнечное затмение с августа 2017-го.