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РИА Новости

В ГП рассказали о многочисленных нарушениях при проверках работы автошкол

Вчера, 11:53
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнструктор и начинающий водитель во время практических занятий
Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения при проверках работы автошкол, по вине начинающих водителей совершено почти 10 тысяч ДТП, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
Он отметил, что "остается высоким уровень аварийности по вине начинающих водителей", которыми в прошлом году из-за нарушения ПДД "совершено почти 10 тысяч ДТП".
"В этой связи Генеральной прокуратурой прокурорам субъектов Российской Федерации было поручено проверить работу автошкол. По итогам этих проверок пресечены многочисленные нарушения законодательства в их деятельности", - сказал Буксман на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
В частности, отмечается, что существенные упущения в организации учебного процесса в автошколах устранены после вмешательства прокуроров в республиках Татарстан и Тыва, Алтайском крае, Ивановской, Курской, Нижегородской, Омской, Орловской, Тамбовской областях.
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