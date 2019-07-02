В ГП рассказали о многочисленных нарушениях при проверках работы автошкол

Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения при проверках работы автошкол, по вине начинающих водителей совершено почти 10 тысяч ДТП, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Он отметил, что "остается высоким уровень аварийности по вине начинающих водителей", которыми в прошлом году из-за нарушения ПДД "совершено почти 10 тысяч ДТП".

"В этой связи Генеральной прокуратурой прокурорам субъектов Российской Федерации было поручено проверить работу автошкол. По итогам этих проверок пресечены многочисленные нарушения законодательства в их деятельности", - сказал Буксман на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.