Камеры зафиксировали около 120 миллионов нарушений на дорогах в 2018 году

"В 2018 году в области дорожного движения средствами автоматической фиксации зафиксировано около 120 миллионов правонарушений. Это означает, что почти каждый житель России совершил административное нарушение", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.