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РИА Новости

Камеры зафиксировали около 120 миллионов нарушений на дорогах в 2018 году

Вчера, 11:53
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Почти 120 миллионов административных правонарушений было выявлено камерами на автодорогах за прошлый год, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
"В 2018 году в области дорожного движения средствами автоматической фиксации зафиксировано около 120 миллионов правонарушений. Это означает, что почти каждый житель России совершил административное нарушение", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
По его словам, камеры, которые изначально устанавливались для снижения аварийности, превратились в источник доходов, стали коммерческими проектами региональных органов власти и бизнесменов.
"Во многих субъектах Российской Федерации для создания систем фотовидеофиксации используется институт концессионных соглашений, заключаемых между органами власти и частными компаниями. Порой по их условиям предпринимателям причитается до 90% доходов от штрафов, наложенных с помощью камер", - подчеркнул Буксман.
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
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