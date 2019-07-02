В Генпрокуратуре назвали главную причину крупных ДТП

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Безответственное отношение водителей к правилам дорожного движения – главная причина всех смертельных ДТП в России, сообщил во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

"Только в результате выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, за последние два года погибло 9,5 тысяч человек, или 25,6 % от общего количества погибших на дорогах страны", - сказал Буксман на тематическом совещании.