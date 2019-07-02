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РИА Новости

В Генпрокуратуре назвали главную причину крупных ДТП

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПервый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Безответственное отношение водителей к правилам дорожного движения – главная причина всех смертельных ДТП в России, сообщил во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
"Только в результате выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, за последние два года погибло 9,5 тысяч человек, или 25,6 % от общего количества погибших на дорогах страны", - сказал Буксман на тематическом совещании.
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
Вчера, 11:29
В ГП назвали причины, препятствующие повышению безопасности на дорогах
По его словам, именно "безответственное отношение к правилам дорожного движения" стало причиной смерти более чем 30 тысяч человек за эти же два года, или 81% от всех погибших.
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Генеральная прокуратура РФАлександр БуксманОбщество
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