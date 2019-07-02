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РИА Новости

Бывший топ-менеджер "Открытия" Яровой не смог отсудить у банка свою премию

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие"
Стенд банка Открытие
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд банка "Открытие". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который по иску банка "ФК Открытие" признал незаконной выплату бывшему топ-менеджеру Николаю Яровому премии в размере 26 миллионов рублей и обязал ответчика вернуть деньги банку.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция во вторник отклонила жалобу Ярового на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. На момент выплаты премии, 1 августа 2017 года, Яровой работал в должности советника консультативно-аналитической службы, а ранее занимал пост старшего вице-президента банка. Премия была выплачена ему, как и ряду других бывших руководителей, за особые заслуги в работе по итогам первого полугодия 2017 года.
Банк России своим приказом от 29 августа 2017 года для предупреждения банкротства ввел в "Открытие" временную администрацию. Итоговый финансовый результат банка за 2017 год составил минус 397,9 миллиарда рублей, говорится в решении суда первой инстанции. Столичный арбитраж согласился с доводами истца о том, что выплата бонуса была направлена на вывод активов санируемого банка в ущерб иным его кредиторам, включая государство, за счет средств которого "Открытию" оказывается финансовая помощь.
Банк "ФК Открытие" в августе 2018 года подал девять исков к своим бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные им накануне санации в общем размере более 400 миллионов рублей. Экс-член совета директоров Татьяна Серебренникова в октябре заключила в суде мировое соглашение с банком, обязавшись вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 миллиона рублей.
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По остальным искам суд первой инстанции принял противоречивые решения: половину удовлетворил, а половину – отклонил. Одно из отказных решений уже не устояло в апелляции: Девятый арбитражный апелляционный суд 27 июня обязал бывшего старшего вице-президента по безопасности Сергея Бабкина вернуть банку 30 миллионов рублей.
Глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в июне сообщил РИА Новости, что банк уже вернул 870 миллионов рублей бонусов, выплаченных бывшим топ-менеджерам перед санацией банка, и будет использовать все инструменты для полного возврата премий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2017 года отмечала, что решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов.
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Открытие (банк)РоссияЭкономика
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