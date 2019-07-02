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РИА Новости

Франция не готова ратифицировать торговое соглашение с Меркосур

Вчера, 11:46
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Франция "еще не готова ратифицировать" соглашение о торговле, заключенное между Европейским союзом (ЕС) и Меркосур после 20 лет переговоров, заявила во вторник официальная представитель правительства страны Сибет Ндиай (Sibeth Ndiaye), слова которой приводит телеканал BFMTV.
"Мы рассмотрим это соглашение подробно и в зависимости от деталей будем решать. Франция пока не готова ратифицировать сделку", - сказала она.
ЕС и Меркосур в конце июня после более чем 20 лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле. Оно предполагает стимулирующие условия доступа стран к товарам, услугам и инвестициям, упрощает коммерческие операции, облегчает доступ к технологиям. Документ предусматривает специальные программы для малых и средних предприятий, а также предусматривает стабильные правила игры для иностранных инвесторов.
Еврокомиссия отметила, что данное торговое соглашение снимет большинство пошлин на экспорт ЕС в этот регион. При этом еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявляла, что торговому соглашению Евросоюза с Меркосуром предстоит длительный ратификационный процесс.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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МеркосурЕвросоюзФранцияЭкономика
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