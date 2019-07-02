В России снизилось количество нелегальных перевозчиков

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Прокуратуре удалось снизить количество нелегальных пассажирских перевозчиков в России, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
"В результате предпринятых мер удалось добиться снижения количества нелегальных перевозчиков, которые осуществляли свою деятельность без разрешительных документов, на технически опасных автобусах, по неустановленным маршрутам, укрывающих полученные доходы от государства", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Буксман добавил, что одной из основных проблем по-прежнему остается переработка водителей.
"Многими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не соблюдаются предусмотренные законодательством права водителей на труд и отдых, а также на своевременную заработную плату. Массовый характер носят переработки водителями автобусов", - заключил замгенпрокурора.