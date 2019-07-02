В России снизилось количество нелегальных перевозчиков

"В результате предпринятых мер удалось добиться снижения количества нелегальных перевозчиков, которые осуществляли свою деятельность без разрешительных документов, на технически опасных автобусах, по неустановленным маршрутам, укрывающих полученные доходы от государства", - сказал он на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.