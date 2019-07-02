Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По оперативным данным, Крым посетили уже более 2 миллионов 200 тысяч туристов. Это на 11% превышает уровень прошлого года, который, напомню, стал самым успешным за весь постсоветский период… И еще одна цифра: более 200 тысяч туристов прибыли с Украины", - написал на своей странице в социальной сети" ВКонтакте" Аксенов, отметив, что данные предоставлены министерством курортов и туризма республики.

Он добавил, что 57% всех отдыхающих прибыли в Крым на автомобилях - это около 760 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 12,6 тысячи автобусов. Аксенов отметил, что главной задачей властей является четкая координация работы всех ведомств и администраций курортных регионов, организация безопасного и комфортного отдыха гостей.

Средняя загрузка работающих отелей и санаториев Крыма на сегодняшний день составляет 70%, при этом в Бахчисарайском районе - 90%, в Евпатории - 84%, на курорте в городе Саки - 83%, в Алуште - 82%, такие данные привело министерство курортов региона. Загрузка отелей будет расти, сейчас началась активная фаза высокого курортного сезона, отметил в комментарии РИА Новости глава ведомства Вадим Волченко.