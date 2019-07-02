Три подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске

ДОНЕЦК, 2 июл – РИА Новости. Подгруппы по экономическим, гуманитарным вопросам и безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начали работу в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп запланированы на среду в Минске.
"Рабочие группы по экономическим, гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Как сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР, в рамках повестки дня гуманитарной подгруппы "планируется рассмотреть вопросы организации обмена удерживаемыми лицами и поиска пропавших без вести".
МИД Белоруссии подтвердил информацию о начале работы подгрупп. "В Минске начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Twitter.