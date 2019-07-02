В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на форуме в рамках Недели российского бизнеса 2018 в Москве. 6 февраля 2018

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далёкая от совершенства деятельность контролирующих органов, в том числе ГИБДД, заявил во вторник первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По его словам, органами Госавтоинспекции ослаблен контроль в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автодорог. "Не во всех регионах организована деятельность по привлечению к административной ответственности юридических лиц в связи с неисполнением ими указанной обязанности", - рассказал Буксман, упомянув в связи с этим Кировскую, Костромскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую и Смоленскую области.

При возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях инспекторами ГИБДД повсеместно игнорируются нормы КоАП РФ и не соблюдаются процессуальные права участников административного производства, заявил Буксман.

"С серьезными нарушениями законодательства осуществляется работа органов Госавтоинспекции по принудительному взысканию наложенных штрафов", - добавил он.