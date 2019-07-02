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РИА Новости

В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПервый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на форуме в рамках Недели российского бизнеса 2018 в Москве. 6 февраля 2018
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на форуме в рамках Недели российского бизнеса 2018 в Москве. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далёкая от совершенства деятельность контролирующих органов, в том числе ГИБДД, заявил во вторник первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
По его словам, органами Госавтоинспекции ослаблен контроль в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автодорог. "Не во всех регионах организована деятельность по привлечению к административной ответственности юридических лиц в связи с неисполнением ими указанной обязанности", - рассказал Буксман, упомянув в связи с этим Кировскую, Костромскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую и Смоленскую области.
При возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях инспекторами ГИБДД повсеместно игнорируются нормы КоАП РФ и не соблюдаются процессуальные права участников административного производства, заявил Буксман.
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"С серьезными нарушениями законодательства осуществляется работа органов Госавтоинспекции по принудительному взысканию наложенных штрафов", - добавил он.
По его словам, недовольство населения вызывает и деятельность Госавтоинспекции в части несвоевременного снятия запретов на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств должников, с которых соответствующие ограничения органами ФССП сняты.
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ГИБДД МВД РФГенеральная прокуратура РФАлександр БуксманОбщество
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