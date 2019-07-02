Лавров выразил соболезнования после гибели альпиниста на Эльбрусе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил своему ирландскому коллеге Саймону Ковени соболезнования в связи с гибелью альпиниста из Ирландии на Эльбрусе.

"Прежде всего, хотел бы выразить вам искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашего альпиниста Алана Мэхана 30 июня во время спуска с Эльбруса", - заявил Лавров на встрече с министром иностранных дел и торговли Ирландии.

Ранее региональное МЧС сообщало, что днем в воскресенье на Эльбрусе на высоте 5250 метров из-за плохой видимости сбилась с маршрута группа из 10 человек, в том числе шесть граждан Ирландии. Для оказания помощи навстречу группе выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Также сообщалось, что один из иностранцев, по предварительной информации, не может самостоятельно передвигаться.