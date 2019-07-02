Лавров выразил соболезнования после гибели альпиниста на Эльбрусе

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил своему ирландскому коллеге Саймону Ковени соболезнования в связи с гибелью альпиниста из Ирландии на Эльбрусе.
"Прежде всего, хотел бы выразить вам искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашего альпиниста Алана Мэхана 30 июня во время спуска с Эльбруса", - заявил Лавров на встрече с министром иностранных дел и торговли Ирландии.
30 июня, 16:19На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Ранее региональное МЧС сообщало, что днем в воскресенье на Эльбрусе на высоте 5250 метров из-за плохой видимости сбилась с маршрута группа из 10 человек, в том числе шесть граждан Ирландии. Для оказания помощи навстречу группе выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Также сообщалось, что один из иностранцев, по предварительной информации, не может самостоятельно передвигаться.
Позже в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России РИА Новости сообщили, что один из ирландских членов группы скончался во время спуска с горы. По данным регионального ГУ МЧС, причиной смерти альпиниста могла стать сердечная недостаточность.