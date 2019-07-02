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РИА Новости

Cуд признал члена "банды GTA" виновным по делу о побеге

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суде. 2 июля 2019
Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суде. 2 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московский областной суд признал члена "банды GTA" Хазратхона Додохонова виновным по делу о побеге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Додохонов совершил побег из-под стражи с группой лиц по предварительному сговору, с нападением на сотрудников правоохранительных органов, с применением оружия, с хищением оружия", — сказал судья Денис Ворхликов.
Обвинение просит приговорить мужчину к 20 годам колонии. Наказание еще не озвучено.
В прошлом году Додохонов получил пожизненный срок как соучастник убийств на подмосковных трассах.

Дело "банды GTA"

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).
По версии следствия, в банду входило не менее 15 уроженцев Средней Азии. По ночам они нападали на водителей, пробив колеса машин самодельными шипами.
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Уголовное дело "банды GTA"
По информации прокуратуры, на счету группировки 15 разбойных нападений, 17 убийств и два покушения на убийство.
В августе 2018 года большинство членов банды, в том числе Додохонова, приговорили к пожизненным срокам.

Побег

Пока шли слушания, Додохонов предпринял попытку побега. Летом 2017-го он и еще четверо фигурантов дела напали на конвоиров в лифте Мособлсуда. Они повалили полицейских на пол и стали душить.
После того как сотрудники МВД потеряли сознание, преступники забрали их оружие и напали на находящихся в здании суда бойцов Росгвардии.
В результате перестрелки один полицейский получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них в итоге скончался. Из пытавшихся сбежать выжил только Додохонов.
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