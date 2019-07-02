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РИА Новости

В Госдуме назвали решение Чехии по полетам из России выстрелом себе в ногу

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Аннулирование Чехией разрешений на полеты российских самолетов - это выстрел себе в ногу, так как страна потеряет в деньгах, которые могли бы привезти туристы из РФ, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из подмосковного Жуковского. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 10:04
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
"Это, видимо, такой хозяйственный спор, если их не устроили тарифы. Мне кажется, в цивилизованной практике в таких случаях садятся за стол переговоров и стараются найти компромисс, потому что если запрещать полеты наших авиакомпаний к себе, то это по сути выстрел в ногу. Сейчас разгар туристического сезона. И Прага, и Чехия вообще являются довольно востребованным направлением среди российских туристов", - сказал Морозов РИА Новости.
Он пояснил, что Чехия может существенно потерять в деньгах, которые могли бы привезти в стану российские туристы.
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