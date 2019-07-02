Руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" Андрей Бурсин не признал вину

КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением ТЦ "Зимняя вишня" и обвиняемый в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, заявил в суде, что не признает вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вину не признаю, показания дам после исследования всех доказательств", - сказал Бурсин.

Частично вину признала гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, пояснив, что ее позиция с ранее оглашенного обвинительного заключения не изменилась. Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова свое отношение к обвинению намерена выразить после исследования всех доказательств. Остальные фигуранты уголовного дела, как и ранее заявляли, свою вину не признали.

Ранее сообщалось, что дело Бурсина объединили с делом, фигурантами по которому проходят семь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, техдиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании " Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части 2 Сергей Генин.

Дело Бурсина, в котором 141 том, поступило в Заводский районный суд Кемерово 7 июня.