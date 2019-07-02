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РИА Новости

Руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" Андрей Бурсин не признал вину

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Ольга КлимоваНачальник службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Андрей Бурсин
Начальник службы пожаротушения ФГКУ Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин
© РИА Новости / Ольга Климова
Начальник службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Андрей Бурсин. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением ТЦ "Зимняя вишня" и обвиняемый в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, заявил в суде, что не признает вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вину не признаю, показания дам после исследования всех доказательств", - сказал Бурсин.
Частично вину признала гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, пояснив, что ее позиция с ранее оглашенного обвинительного заключения не изменилась. Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова свое отношение к обвинению намерена выразить после исследования всех доказательств. Остальные фигуранты уголовного дела, как и ранее заявляли, свою вину не признали.
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Ранее сообщалось, что дело Бурсина объединили с делом, фигурантами по которому проходят семь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, техдиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании " Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части 2 Сергей Генин.
Дело Бурсина, в котором 141 том, поступило в Заводский районный суд Кемерово 7 июня.
Пожар в четырехэтажном торговом центре Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровоПроисшествия
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