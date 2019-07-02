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РИА Новости
Танки
Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя, лучших инженерах, механиках и конструкторах.

Простая геометрия. Британские ромбовидные танки

Вчера, 14:00
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Танки
Простая геометрия. Британские ромбовидные танки
Вчера, 14:00
Когда Первая мировая война зашла в тупик, а солдаты по обе стороны фронта не могли продвинуться ни на метр, нужно было средство, способное наконец переломить ход боя. Им стал первенец в истории мирового танкостроения – британский Марк-1. Крик немецкого солдата “дьявол идёт” красноречиво описал первое в истории танковое наступление.
К концу 1914 года Первая мировая война перешла в стадию позиционных боёв. Солдаты оставались в укреплённых позициях, защищённых колючей проволокой и пулемётами. Любая атака с противоположной стороны моментально уничтожалась, и продвижение войск в ту или другую сторону становилось невозможным.
Для того, чтобы выйти из бессмысленного кровопролитного тупика, британцы создали бронированную тяжёлую боевую машину – танк Марк 1. Осенью 1916 британские войска по плану стремились занять французские деревни Гедекур и Флёр. На этот раз самоубийственной атаке пехоты предшествовал дебют танков, в полной секретности доставленных на место боя. Утром 15 сентября 1916 года на немецких пехотинцев двинулось нечто, невиданное ими никогда прежде. “Дьявол идёт!” – фраза, выкрикнутая кем-то из немцев, сразу распространилась среди охваченных паникой солдат.
Первый своего имени танк Марк 1 имел форму ромба и был технически несовершенным. Экипаж из 4 человек страдал в шумном, жарком, трясущемся и коптящемся изнутри танке. Тем не менее, эти танки переломили ход войны, и стали чудом техники своего времени.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтировал Андрей Темнов
Эксперт эпизода историк Юрий Бахурин
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