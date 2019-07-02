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РИА Новости

Правительство внесло в ГД проект о досудебном решении споров по соцвыплатам

Вчера, 11:32
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о досудебном урегулировании жалоб о несогласии с решениями, касающимися выплат по соцстрахованию или отказа в них, следует из электронной базы данных ГД.
"Законопроектом предлагается дополнить Закон № 125-ФЗ статьей 152, предусматривающей установление обязательности досудебного порядка урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС)... решением о назначении обеспечения по страхованию, в том числе относительно его размера, или об отказе в назначении обеспечения по страхованию", - говорится в пояснительной записке законопроекту.
Как отмечается, сейчас большая часть соответствующих исковых требований граждан удовлетворяется судами. Вместе с тем, считает кабмин, при наличии досудебного порядка урегулирования жалоб такие требования могли бы быть удовлетворены вышестоящими органами ФСС без обращения граждан в суд.
"Однако иски предъявлялись непосредственно в суд без предварительного обращения в Фонд по вопросу изменения размера выплат. При этом срок судебного разбирательства, включая Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, зачастую выходил за рамки одного года", - говорится в документе.
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Согласно пояснительной записке к проекту, ФСС полагает, что предлагаемый механизм досудебного обжалования позволит сократить количество обращений в суд, что, в свою очередь, значительно снизит нагрузку на судебные органы в целом. Кроме того, предусмотренная законопроектом процедура досудебного урегулирования жалоб значительно упрощена по сравнению с аналогичной процедурой рассмотрения судебных споров.
"Так, рассмотрение жалобы вышестоящим органом страховщика предполагается в течение 10 рабочих дней. При необходимости истребования дополнительных документов данный срок составит не более 20 дней. В то же время рассмотрение дела в суде осуществляется в среднем около 2 месяцев, а с учетом обжалования может продолжаться и более длительное время", - отмечается в документе.
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