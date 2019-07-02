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РИА Новости

Названы основные причины лишения россиян водительских прав

Вчера, 11:30
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За последние десять лет в России через суд лишили прав почти 80 тысяч водителей из-за наркомании, алкоголизма и психических расстройств, сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
По его словам, только в прошлом году такие водители стали участниками ДТП, в которых погибли четыре с половиной тысячи человек и 22 тысячи получили травмы.
Проблема заключается в том, что МВД и Минздрав не наладили взаимодействие по этому вопросу, отметил Буксман.
Замгенпрокурора подчеркнул, что надзорное ведомство неоднократно предлагало создать базу данных об алкоголиках, наркоманах и психически нездоровых людях, информировало об этом правительство, но "ее создание уже много лет не выходит за рамки обсуждения".
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