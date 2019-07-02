Названы основные причины лишения россиян водительских прав

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За последние десять лет в России через суд лишили прав почти 80 тысяч водителей из-за наркомании, алкоголизма и психических расстройств, сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

По его словам, только в прошлом году такие водители стали участниками ДТП, в которых погибли четыре с половиной тысячи человек и 22 тысячи получили травмы.

Проблема заключается в том, что МВД и Минздрав не наладили взаимодействие по этому вопросу, отметил Буксман.