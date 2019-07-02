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РИА Новости

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя, подозреваемого в краже

Вчера, 11:29
20369
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело против охранника продуктового магазина, задушившего в драке подозреваемого в краже. Об этом сообщает главк Следственного комитета по Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 22 июня в продуктовом магазине на улице Советской в Электростали. Сотрудники магазина заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Подозреваемого сопроводили в подсобку, где он стал себя вести агрессивно. Между охранником и мужчиной завязалась драка, оба упали на пол, после чего покупатель перестал подавать признаки жизни.
По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от сдавливания шеи.
Охраннику предъявили обвинения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Суд избрал ему в качестве меры пресечения арест.
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317143818049
Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Очередное бла бла бла , охранник просто должен вызвать полицию и все ,никаких подсобок!
2 июля, 12:11
Ярослав Винокуров
5300006
А где превышение пределов необходимой обороны? Если драку спровоцировал охранник, это одно дело, а если драку начал задержанный, ну не хотел он в полицию... Это уже должно быть другое дело. И, потом, где разграничение между допустимыми и не допустимыми пределами самообороны? А у нас чуть что, сразу умышленное либо убийство, либо причинение вреда здоровью.
2 июля, 12:06
Harahalex37
11000315
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