В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя, подозреваемого в краже

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело против охранника продуктового магазина, задушившего в драке подозреваемого в краже. Об этом сообщает главк Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 22 июня в продуктовом магазине на улице Советской в Электростали. Сотрудники магазина заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Подозреваемого сопроводили в подсобку, где он стал себя вести агрессивно. Между охранником и мужчиной завязалась драка, оба упали на пол, после чего покупатель перестал подавать признаки жизни.