Россия заинтересована в углублении контактов с Ирландией

"Мы констатировали, пока шли в этот зал, что встречи на этом уровне не проходили уже шесть лет. Но, тем не менее, связи между нашими министерствами продолжались, в том числе на уровне наших заместителей, директоров департаментов. Есть интерес и к установлению и углублению контактов между другими частями наших правительств. Мы к этому готовы", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени.

"Сегодня я хотел бы сказать очень ясно, что для Ирландии Россия является важным партнером, в том числе и партнером по диалогу. Я надеюсь, что у нас будет сегодня интересный диалог. Я здесь для того, чтобы и услышать, и обсудить то, как мы могли бы дальше развивать наше сотрудничество, как мы можем сотрудничать в тех областях, которые представляют интерес для наших стран", - отметил в свою очередь Ковени.