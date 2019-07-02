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РИА Новости

Россия заинтересована в углублении контактов с Ирландией

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковни во время встречи в Москве. 2 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковни во время встречи в Москве. 2 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У России есть интерес к углублению контактов с Ирландией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы констатировали, пока шли в этот зал, что встречи на этом уровне не проходили уже шесть лет. Но, тем не менее, связи между нашими министерствами продолжались, в том числе на уровне наших заместителей, директоров департаментов. Есть интерес и к установлению и углублению контактов между другими частями наших правительств. Мы к этому готовы", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени.
Лавров подчеркнул, что связи между парламентами двух стран позитивно развиваются.
"Сегодня я хотел бы сказать очень ясно, что для Ирландии Россия является важным партнером, в том числе и партнером по диалогу. Я надеюсь, что у нас будет сегодня интересный диалог. Я здесь для того, чтобы и услышать, и обсудить то, как мы могли бы дальше развивать наше сотрудничество, как мы можем сотрудничать в тех областях, которые представляют интерес для наших стран", - отметил в свою очередь Ковени.
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