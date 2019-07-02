Российский режиссер стал членом Американской киноакадемии

Дворцевой — автор таких фильмов, как "Тюльпан" (2008) и "Айка" (2018). Теперь он будет одним из тех, кто выбирает номинантов и победителей премии "Оскар" — главной награды мира кино.

В 2019 году в состав жюри вошли 842 человека из 59 стран. Среди других новых членов киноакадемии — британский актер Том Холланд, исполнитель главной роли в "Человеке-пауке: возвращение домой", "Человеке-пауке: вдали от дома", певица Леди Гага, которая в прошлом году получила "Оскар" за лучшую песню, и актриса Элизабет Мосс, известная по роли Кейт в сериале "Рассказ служанки".