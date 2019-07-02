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РИА Новости
Культура

Российский режиссер стал членом Американской киноакадемии

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Дворцевой на фотосессии фильма "Айка"
Режиссер Сергей Дворцевой на фотосессии фильма Айка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российский режиссер Сергей Дворцевой стал членом Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте организации.
Дворцевой — автор таких фильмов, как "Тюльпан" (2008) и "Айка" (2018). Теперь он будет одним из тех, кто выбирает номинантов и победителей премии "Оскар" — главной награды мира кино.
В 2019 году в состав жюри вошли 842 человека из 59 стран. Среди других новых членов киноакадемии — британский актер Том Холланд, исполнитель главной роли в "Человеке-пауке: возвращение домой", "Человеке-пауке: вдали от дома", певица Леди Гага, которая в прошлом году получила "Оскар" за лучшую песню, и актриса Элизабет Мосс, известная по роли Кейт в сериале "Рассказ служанки".
Съемки фильма Айка
15 января, 08:00
"Сними на ужасную тему, и тебя наградят". Режиссер "Айки" – об "Оскаре"
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КультураСергей ДворцевойКино и сериалыНовости культуры
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