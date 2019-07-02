Эксперт назвал "уткой" слухи о нехватке композитов для "Авангарда"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Информация о нехватке композитных материалов для гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" – это "утка", распространенная спецслужбами США, считает член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Так он прокомментировал сообщение американского телеканала CNBC о том, что Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых блоков "Авангард" из-за проблем с композитами. Ссылаясь на источники в американской разведке, журналисты заявили, что Россия с прошлого года ищет поставщика углеволокна для "Авангарда", так как имеющийся материал якобы не выдерживает высокой температуры на гиперзвуковой скорости.

"Понятно, откуда растут ноги у глубокомысленных замечаний американской разведки по поводу композитов. Они специально вбросили "утку" на фоне сообщений о проблемах с крылом нашего гражданского самолета МС-21", - сказал Мураховский РИА Новости во вторник.

По его словам, на деле Россия "не испытывает никаких проблем с производством теплозащитных покрытий ни для космических кораблей, ни для межконтинентальных баллистических и противоракет".

Эксперт подчеркнул, что прошедшие недавно испытания новой противоракеты, летящей на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы, доказывает отсутствие проблем с покрытиями для боевых блоков.

"Достоверно известно, что сегодня на "Авангарды" перевооружается Оренбургская дивизия РВСН. Надо понимать, что [ракета-носитель] УР-100, на которые сейчас ставят эти боевые блоки, – это промежуточный вариант. В перспективе их носителем станут новые ракеты. Со временем, я думаю, их ["Авангардов"] будет больше", - пояснил Мураховский.

"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.