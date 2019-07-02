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РИА Новости

Эксперт назвал "уткой" слухи о нехватке композитов для "Авангарда"

Вчера, 11:14
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© Михаил КлиментьевВидеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
© Михаил Климентьев
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Информация о нехватке композитных материалов для гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" – это "утка", распространенная спецслужбами США, считает член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
Так он прокомментировал сообщение американского телеканала CNBC о том, что Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых блоков "Авангард" из-за проблем с композитами. Ссылаясь на источники в американской разведке, журналисты заявили, что Россия с прошлого года ищет поставщика углеволокна для "Авангарда", так как имеющийся материал якобы не выдерживает высокой температуры на гиперзвуковой скорости.
"Понятно, откуда растут ноги у глубокомысленных замечаний американской разведки по поводу композитов. Они специально вбросили "утку" на фоне сообщений о проблемах с крылом нашего гражданского самолета МС-21", - сказал Мураховский РИА Новости во вторник.
По его словам, на деле Россия "не испытывает никаких проблем с производством теплозащитных покрытий ни для космических кораблей, ни для межконтинентальных баллистических и противоракет".
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Эксперт подчеркнул, что прошедшие недавно испытания новой противоракеты, летящей на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы, доказывает отсутствие проблем с покрытиями для боевых блоков.
"Достоверно известно, что сегодня на "Авангарды" перевооружается Оренбургская дивизия РВСН. Надо понимать, что [ракета-носитель] УР-100, на которые сейчас ставят эти боевые блоки, – это промежуточный вариант. В перспективе их носителем станут новые ракеты. Со временем, я думаю, их ["Авангардов"] будет больше", - пояснил Мураховский.
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
В конце декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. На этом программа летных испытаний "Авангарда" завершилась. В этом году первый полк должен встать на дежурство.
Пуск ракеты на полигоне Сары-Шаган
4 июня, 12:51
"Надежный перехват". Испытана новая противоракета российских ВКСМинобороны РФ опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik рассказал об этой ракете.
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АвангардБезопасностьРоссияСШАВ мире
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