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РИА Новости

Экс-губернатора Хорошавина этапировали обратно на Сахалин

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. 26 сентября 2017
Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл — РИА Новости. Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет за коррупцию, этапировали обратно в СИЗО в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Балабас.
Двадцать шестого июня бывшего губернатора отправили в колонию, расположенную в Хабаровском крае. По мнению правозащитников, это было сделано в нарушение уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов.

"Мы не знаем, чем была вызвана недельная поездка Хорошавина в колонию строгого режима, а также его возвращение обратно на остров", — сказал собеседник агентства.

Балабас добавил, что адвокаты направили запросы следователям, в управление ФСИН по Сахалинской области и в СИЗО.

Арест Хорошавина

В феврале 2018 года суд признал экс-губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
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По тому же делу бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, а экс-советник главы региона Андрей Икрамов — девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей.
Карепкина и Икрамова в конце мая этапировали в разные колонии в Хабаровском крае.
В последнее время экс-губернатор изучал материалы второго уголовного дела о взятках на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году. По нему Хорошавин также проходит как фигурант.
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