На Украине горняки отказались выходить из шахты из-за отключения света

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Шестеро горняков отказываются подниматься на поверхность на шахте "Горская" в Луганской области Украины в связи с отключением шахты от электроэнергии, сообщил во вторник представитель омбудсмена страны в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землей остались люди.

"В шахте на горизонте (глубине) 700 метров находятся шесть горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии была вчера, 1.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность", - написал Лисянский на своей странице в Facebook

Он сообщил, что на шахте введен план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть.