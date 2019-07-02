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РИА Новости

На Украине горняки отказались выходить из шахты из-за отключения света

Вчера, 11:10
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КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Шестеро горняков отказываются подниматься на поверхность на шахте "Горская" в Луганской области Украины в связи с отключением шахты от электроэнергии, сообщил во вторник представитель омбудсмена страны в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землей остались люди.
"В шахте на горизонте (глубине) 700 метров находятся шесть горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии была вчера, 1.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность", - написал Лисянский на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что на шахте введен план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть.
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"Я провел телефонные переговоры с протестующими горняками, а также выяснял ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра. В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш сообщил, что требование горняков - это предоставление гарантий о неотключении электроэнергии на предприятии", - добавил Лисянский.
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