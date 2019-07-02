Российский космонавт с международным экипажем облетит Землю на самолете

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Терри Вертс в составе международного экипажа на реактивном самолете Gulfstream G650ER совершат попытку побить мировой рекорд 11-летней давности по скорости облета Земли через оба полюса, сообщается на сайте проекта One More Orbit.

Gulfstream G650ER должен взлететь 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). Он направится к Северному полюсу, затем приземлится в Нур-Султане (Казахстан) для дозаправки. Еще одна дозаправка планируется в Порт-Луи (Маврикий), потом самолет полетит к Южному полюсу и совершит дозаправку в Пунта-Аренасе (Чили). Кругосветное путешествие длиной 41526 километров должно завершиться 11 июля на мысе Канаверал через 49 часов 36 минут.

Экипаж, в состав которого также вошли британец, датчанин, южноафриканец, украинец, полька и катарец, попытается побить рекорд, установленный самолетом Bombardier Global Express в ноябре 2008 года - 52 часа 32 минуты.