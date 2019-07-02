Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T11:08Z
https://ria.ru/20190702/1556109509.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105504/33/1055043352_0:0:2781:1565_1036x0_80_0_0_66e231579b35157414ee35d80bff4d79.jpg
РИА Новости

Российский космонавт с международным экипажем облетит Землю на самолете

Вчера, 11:08
407
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГеннадий Падалка
Геннадий Падалка
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Геннадий Падалка. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Терри Вертс в составе международного экипажа на реактивном самолете Gulfstream G650ER совершат попытку побить мировой рекорд 11-летней давности по скорости облета Земли через оба полюса, сообщается на сайте проекта One More Orbit.
Gulfstream G650ER должен взлететь 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). Он направится к Северному полюсу, затем приземлится в Нур-Султане (Казахстан) для дозаправки. Еще одна дозаправка планируется в Порт-Луи (Маврикий), потом самолет полетит к Южному полюсу и совершит дозаправку в Пунта-Аренасе (Чили). Кругосветное путешествие длиной 41526 километров должно завершиться 11 июля на мысе Канаверал через 49 часов 36 минут.
Музей космонавтики в Москве
30 июня, 17:54
Астронавт НАСА восхитился музеем космонавтики в Москве
Экипаж, в состав которого также вошли британец, датчанин, южноафриканец, украинец, полька и катарец, попытается побить рекорд, установленный самолетом Bombardier Global Express в ноябре 2008 года - 52 часа 32 минуты.
Падалка совершил пять космических полетов, является рекордсменом мира по суммарной длительности космических полетов (878 дней). Вертс выполнил два космических полета.
001000
Терри ВертсКосмос - РИА НаукаГеннадий ПадалкаРоссияСША
Рекомендуем
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
Эксперт назвал "уткой" слухи о нехватке композитов для "Авангарда"
РИА
Новости
Режиссер Сергей Дворцевой на фотосессии фильма Айка
Российский режиссер стал членом Американской киноакадемии
Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион
НАСА испытало систему эвакуации пилотируемого корабля Orion
Бари Алибасов
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале, сообщили СМИ
Лента
новостей
Новый гендиректор компании Транснефть-Дружба Роман Камозин
"Транснефть" сменила генерального директора "Транснефть-Дружбы"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
Медицинская сестра делает прививку от кори ребенку в детской поликлинике
Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
Пассажирский самолет в небе
В Госдуме назвали решение Чехии по полетам из России выстрелом себе в ногу
Порт Пирей, Греция
Греция не намерена запрещать швартовку кораблей ВМФ России в своих портах
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
На Украине горняки отказались выходить из шахты из-за отключения света
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Механизм INSTEX до сих пор не обслужил ни одну транзакцию, заявил Лавров
Элвис Пресли во время выступления
В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Моралес заявил о заинтересованности Боливии в закупке российского оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35В Татарстане число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до восьми
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
Лента новостейМолния