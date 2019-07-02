В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации отсутствовала в Тайшетском районе Иркутской области, который в числе других пострадал от паводка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 26 июня на территории Тайшетского района Иркутской области на основании постановления мэра Тайшетского района был введен режим ЧС. Однако, как выяснила областная прокуратура, в нарушение требований Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и указа президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" администрацией муниципального образования "Тайшетский район" информирование населения о чрезвычайных ситуациях осуществлялось на ненадлежащем уровне.

"Не было обеспечено своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты в такой ситуации с использованием современных информационных технологий, электронных и печатных средств массовой информации. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Тайшетского района отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, администрация Тайшетского района 27 июня в 2.30 по местному времени от главы Рождественского муниципального образования получила информацию, что в деревне Рождественка наблюдается повышение уровня воды реки Бирюса. Уже менее чем через два часа в зоне подтопления оказались 12 жилых домов, автомобильная дорога. Около 19.00 часов того же дня местная жительница деревни, пытаясь перейти через подтопленную улицу, упала в воду, после чего ее унесло вниз по течению, она погибла, добавляет ведомство.

Прокуратура подчеркивает, что администрация Тайшетского района самостоятельно не организовала эвакуацию на территориях Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований. В связи с этим прокурором мэру Тайшетского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.