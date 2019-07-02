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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев

Вчера, 10:57
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1399 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 381 человек (женщин – 115, детей – 195), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1018 человек (женщин – 305, детей – 519)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов, электроподстанция и школа.
Также за прошедшие сутки российской стороной в Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонн. Фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана тонна хлеба.
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По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 38 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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