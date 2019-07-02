В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1399 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 381 человек (женщин – 115, детей – 195), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1018 человек (женщин – 305, детей – 519)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов, электроподстанция и школа.

Также за прошедшие сутки российской стороной в Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонн. Фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана тонна хлеба.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 38 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.