"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Чешская авиакомпания Czech Airlines продолжает полеты в Россию, сообщили РИА Новости в представительстве авиакомпании в Москве.

"Да, мы летаем. Без проблем", - сообщили РИА Новости в представительстве. На сайте авиакомпании также нет никаких сообщений о приостановке рейсов или продажи билетов.

Ранее российские авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили ряд рейсов в Чехию из-за решения Праги аннулировать разрешения.

Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.