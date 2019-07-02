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РИА Новости

"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию

10:52
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© Flickr / Pieter van MarionЧешская авиакомпания CSA Czech Airlines ("Чешские авиалинии")
Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines (Чешские авиалинии)
© Flickr / Pieter van Marion
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Чешская авиакомпания Czech Airlines продолжает полеты в Россию, сообщили РИА Новости в представительстве авиакомпании в Москве.
"Да, мы летаем. Без проблем", - сообщили РИА Новости в представительстве. На сайте авиакомпании также нет никаких сообщений о приостановке рейсов или продажи билетов.
Ранее российские авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили ряд рейсов в Чехию из-за решения Праги аннулировать разрешения.
Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Действия авиавластей Чехии, запретивших полеты компаний из РФ, нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, переговоры продолжаются, решение вопроса ожидается в самые сжатые сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Минтранса.
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