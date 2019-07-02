В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Порядка тысячи человек, попавших в зоны подтопления в шести районах Иркутской области, уже сделали прививки от гепатита А, еще почти 600 человек - от дизентерии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Против гепатита А всего привито 868 человек, в том числе за минувшие сутки 402 человека, в их числе 200 детей. От брюшного тифа привито 135 человек, против дизентерии – 556 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, по состоянию на 6.00 мск вторника от воды освободились 54 населенных пункта. В Тулунском, Чунском и Тайшетском районах остаются подтопленными 42 населенных пункта (4,13 тысячи жилых домов), в которых проживают 9,32 тысячи человек, в том числе 2,2 тысячи детей. Отрезанных водой населенных пунктов нет.

К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 2,29 тысячи человек и 349 единиц техники, в том числе 86 плавсредств и шесть воздушных судов.