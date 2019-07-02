Вера россиян в приметы, предсказания и колдовство ослабла, показал опрос

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вера россиян в приметы, предсказания, колдовство за почти 30 лет ослабла. Так, сильно пошатнулось доверие к лечению гипнозом - 63% в 1990 году против 22% в 2019 году, свидетельствует опрос Вера россиян в приметы, предсказания, колдовство за почти 30 лет ослабла. Так, сильно пошатнулось доверие к лечению гипнозом - 63% в 1990 году против 22% в 2019 году, свидетельствует опрос ВЦИОМ

По данным исследования, за последние два года резко снизилась доля тех, кто верит в существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи - с 48% в 2015 году до 31% в 2019 году.

Приметам в сравнении с 2015 годом (50%) и 2000 годом (57%) сегодня верят заметно меньше — 33%, следует из опроса. Одновременно стало еще больше тех, кто не воспринимает их всерьез (42% в 2015 году и 44% в 2019 году) или затрудняется охарактеризовать свое отношение к ним (8% в 2015 году и 23% в 2019 году).

Пошатнулась и вера граждан в астрологические прогнозы - если два года назад она оставалась на уровне начала "нулевых" и декларировалась примерно третью опрошенных (33% в 2000 году и 31% в 2015 году), то сегодня эта доля значительно меньше — 15%.

Помимо этого, в исследовании указано, что с 2015 года стремительно растет доля неопределившихся со своим отношением к паранормальным явлениям: увеличилась доля тех россиян, которые затрудняются однозначно оценить существование способностей у других людей к предсказыванию будущего, судьбы (27% против 7% в 2015 голу). Выросла доля неопределившихся с отношением к возможности лечения болезней биополем (31% против 12% в 2015 году) и доля тех, у кого нет однозначного мнения о существовании возможности передавать и принимать мысли на расстоянии, а также перемещать предметы усилием мысли (25% против 8% в 2015 году по каждому из указанных пунктов).