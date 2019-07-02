В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Проводная связь компании "Ростелеком" на подтопленных территориях Приангарья восстановлена, сообщает правительство Иркутской области.

На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи пострадавших, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно.

"Во всех муниципальных образованиях Иркутской области, которые подверглись затоплению, восстановлена проводная связь ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три пока бездействующих АТС – две в Тулунском районе, одна в Тайшетском – будут восстановлены после спада воды. Аварий на магистральных кабелях междугородной и внутризоновой связи нет. Сотовая связь работает во всех муниципалитетах, где прошел паводок, за исключением Тулуна, где затоплены пять базовых станций ПАО "Мегафон". Станции остальных операторов работают и обеспечивают устойчивую связь.

Телевизионный сигнал временно отсутствует в трех населенных пунктах региона в связи с отключением электроэнергии.