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РИА Новости

В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях

10:46
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкРазрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Проводная связь компании "Ростелеком" на подтопленных территориях Приангарья восстановлена, сообщает правительство Иркутской области.
На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи пострадавших, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно.
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"Во всех муниципальных образованиях Иркутской области, которые подверглись затоплению, восстановлена проводная связь ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что три пока бездействующих АТС – две в Тулунском районе, одна в Тайшетском – будут восстановлены после спада воды. Аварий на магистральных кабелях междугородной и внутризоновой связи нет. Сотовая связь работает во всех муниципалитетах, где прошел паводок, за исключением Тулуна, где затоплены пять базовых станций ПАО "Мегафон". Станции остальных операторов работают и обеспечивают устойчивую связь.
Телевизионный сигнал временно отсутствует в трех населенных пунктах региона в связи с отключением электроэнергии.
Бригады связистов приступили к работе в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Решаются вопросы восстановления электропитания и установки переносных дизель-генераторов.
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