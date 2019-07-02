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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье 3 июля откроют движение на участке трассы М-11

10:45
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КРАСНОГОРСК (Московская обл), 2 июл - РИА Новости. Очередной участок дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" откроют в Московской области 3 июля, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.
"На этой неделе, буквально завтра, запланировано открытие очередного участка платной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Новая четырехполосная магистраль, по сути, проходит по всей территории Подмосковья уже", - сказал глава Московской области.
Новая скоростная автомагистраль М-11 свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2019 году и станет дублером дороги М-10 "Россия". М-11 будет интегрирована в систему международных транспортных коридоров. Магистраль проходит от МКАД по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход всех населенных пунктов до кольцевой дороги вокруг Петербурга.
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