В Подмосковье 3 июля откроют движение на участке трассы М-11

"На этой неделе, буквально завтра, запланировано открытие очередного участка платной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Новая четырехполосная магистраль, по сути, проходит по всей территории Подмосковья уже", - сказал глава Московской области.

Новая скоростная автомагистраль М-11 свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2019 году и станет дублером дороги М-10 "Россия". М-11 будет интегрирована в систему международных транспортных коридоров. Магистраль проходит от МКАД по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход всех населенных пунктов до кольцевой дороги вокруг Петербурга.