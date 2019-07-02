В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли

Кроме Элгорта и Стайлса в кастинге грядущего биографического фильма о "короле рок-н-ролла" на прошлой неделе приняли участие актеры: Аарон Тейлор-Джонсон ("Годзилла", "Мстители: Эра Альтрона"), Остин Батлер ("Однажды в Голливуде) и Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость").