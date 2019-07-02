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РИА Новости
Культура

В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли

10:53
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© AP PhotoЭлвис Пресли во время выступления
Элвис Пресли во время выступления
© AP Photo
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Солист One Direction Гарри Стайлс и американский актер Ансель Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звезды") - главные претенденты на роль певца Элвиса Пресли в биографическом фильме режиссера База Лурмана, сообщает The Independent.
Кроме Элгорта и Стайлса в кастинге грядущего биографического фильма о "короле рок-н-ролла" на прошлой неделе приняли участие актеры: Аарон Тейлор-Джонсон ("Годзилла", "Мстители: Эра Альтрона"), Остин Батлер ("Однажды в Голливуде) и Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость").
Как сообщается, актера на роль Элвиса Пресли выберут в ближайшие две недели.
В фильме также снимется оскароносный актер Том Хэнкс, который сыграет Тома Паркера - менежджера Элвиса Пресли.
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксБаз Лурман (Марк Лурман)Элвис Пресли
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10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
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