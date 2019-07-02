Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине

Участники:
- министр иностранных дел ДНР Наталья НИКОНОРОВА;
- депутат Верховной Рады Украины 5–7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- политолог Марат БАШИРОВ;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Владимир Зеленский твердо обещал прекратить кровопролитие на Донбассе и получил подавляющее большинство голосов на президентских выборах. Однако ситуация в зоне боевых действий и теперь остается сложной и противоречивой. Достигнуто соглашение об отводе войск в районе станицы Луганской, и он уже начался. Несколько улучшились перспективы обмена пленными и освобождения политзаключенных на Украине. Однако обстрелы Донецка и Горловки стали еще более интенсивными. Президент продолжает отказываться вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.
Между тем, на Украине разворачивается кампания по выборам в парламент, которые состоятся 21 июля. От ее результатов во многом будет зависеть и судьба конфликта в Донбассе.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- министр иностранных дел ДНР Наталья НИКОНОРОВА;
- депутат Верховной Рады Украины 5–7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- политолог Марат БАШИРОВ;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Владимир Зеленский твердо обещал прекратить кровопролитие на Донбассе и получил подавляющее большинство голосов на президентских выборах. Однако ситуация в зоне боевых действий и теперь остается сложной и противоречивой. Достигнуто соглашение об отводе войск в районе станицы Луганской, и он уже начался. Несколько улучшились перспективы обмена пленными и освобождения политзаключенных на Украине. Однако обстрелы Донецка и Горловки стали еще более интенсивными. Президент продолжает отказываться вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.
Между тем, на Украине разворачивается кампания по выборам в парламент, которые состоятся 21 июля. От ее результатов во многом будет зависеть и судьба конфликта в Донбассе.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/