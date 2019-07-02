Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине

2

4 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Президент Зеленский: война или мир?". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".