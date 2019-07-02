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РИА Новости

Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине

10:44
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4 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Президент Зеленский: война или мир?". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- министр иностранных дел ДНР Наталья НИКОНОРОВА;
- депутат Верховной Рады Украины 5–7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- политолог Марат БАШИРОВ;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Владимир Зеленский твердо обещал прекратить кровопролитие на Донбассе и получил подавляющее большинство голосов на президентских выборах. Однако ситуация в зоне боевых действий и теперь остается сложной и противоречивой. Достигнуто соглашение об отводе войск в районе станицы Луганской, и он уже начался. Несколько улучшились перспективы обмена пленными и освобождения политзаключенных на Украине. Однако обстрелы Донецка и Горловки стали еще более интенсивными. Президент продолжает отказываться вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.
Между тем, на Украине разворачивается кампания по выборам в парламент, которые состоятся 21 июля. От ее результатов во многом будет зависеть и судьба конфликта в Донбассе. 

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