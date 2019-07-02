В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли окраины Донецка, ранен мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 4.55 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Марьинки в направлении Александровки (окраины Донецка – ред.) с применением минометов калибром 120 миллиметров. Осколочные ранения мягких тканей конечностей и шеи получил мирный житель 1982 года рождения", - заявил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.