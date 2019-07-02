Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник представительстве ДНР в СЦКК заявили о 27 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – 35 раз... В результате обстрелов осколочные ранения получили мужчина и женщина", - сказал представитель ведомства.