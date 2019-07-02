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РИА Новости

Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:37
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник представительстве ДНР в СЦКК заявили о 27 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – 35 раз... В результате обстрелов осколочные ранения получили мужчина и женщина", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 158 мин и снарядов различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 14 населенных пунктов республики, повреждено четыре дома.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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