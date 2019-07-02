В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции

"Провести с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару", - говорится в документе.