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РИА Новости

В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции

10:37
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции средствами идентификации пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.
"Провести с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару", - говорится в документе.
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В частности, в рамках пилотного проекта предполагается маркировать молоко и сливки, сгущенные и несгущенные, пахту, йогурты, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры и творог, мороженое и ряд других продуктов.
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