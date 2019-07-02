Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Действия авиавластей Чехии, запретивших полеты компаний из РФ, нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, переговоры продолжаются, решение вопроса ожидается в самые сжатые сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского министерства.

Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты. Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.