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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:34
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Вид на один из районов Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять фактов открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинции Хама", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Салахин населенного пункта Алеппо провинции Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2420 килограммов.
Отмечается, что в течение суток было подписано соглашение о переходе населенного пункта Меязиля провинции Дейр-Эз-Зор под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2527.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - их 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирия
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10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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