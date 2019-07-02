В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять фактов открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинции Хама", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Салахин населенного пункта Алеппо провинции Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2420 килограммов.

Отмечается, что в течение суток было подписано соглашение о переходе населенного пункта Меязиля провинции Дейр-Эз-Зор под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2527.