В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организовала работу горячей линии по вопросам необоснованного повышения цен в зонах затопления, сообщает пресс-служба правительства региона.

На утро 2 июля, в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов в 42 населенных пунктах. По данным МЧС, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратились почти 1,3 тысячи человек. По информации экстренных служб, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно. Во вторник в Иркутской области начала работать мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда могут обратиться за защитой своих прав все пострадавшие от стихийного бедствия. Угрозы возникновения эпидемии в подтопленных территориях нет, эпидемиологическая обстановка стабильная.

Ранее СМИ сообщали, что в зонах подтопления резко выросли цены на предметы первой необходимости, в первую очередь, на хлеб и питьевую воду.

"Служба потребительского рынка и лицензирования региона организовала работу горячей линии по вопросам необоснованного повышения цен в зонах затопления", - говорится в сообщении.

Специалисты принимают звонки от населения по телефону горячей линии 8 (3952) 34-25-48.