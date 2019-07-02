Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T10:33Z
https://ria.ru/20190702/1556108784.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен

10:33
82
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организовала работу горячей линии по вопросам необоснованного повышения цен в зонах затопления, сообщает пресс-служба правительства региона.
На утро 2 июля, в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов в 42 населенных пунктах. По данным МЧС, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратились почти 1,3 тысячи человек. По информации экстренных служб, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно. Во вторник в Иркутской области начала работать мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда могут обратиться за защитой своих прав все пострадавшие от стихийного бедствия. Угрозы возникновения эпидемии в подтопленных территориях нет, эпидемиологическая обстановка стабильная.
Паводок в Иркутской области
10:11
В Иркутской области в зонах подтопления оказались более 10 тысяч домов
Ранее СМИ сообщали, что в зонах подтопления резко выросли цены на предметы первой необходимости, в первую очередь, на хлеб и питьевую воду.
"Служба потребительского рынка и лицензирования региона организовала работу горячей линии по вопросам необоснованного повышения цен в зонах затопления", - говорится в сообщении.
Специалисты принимают звонки от населения по телефону горячей линии 8 (3952) 34-25-48.
В пострадавших от паводка районах ситуация с ценами на продукты питания держится на особом контроле. В ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора предприниматели предупреждаются об ответственности за нарушения антимонопольного, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.
Вид на подтопленные районы Тулуна
09:48
В Приморском крае собирают средства для пострадавших в Иркутской области
100000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
РИА
Новости
Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
Лента
новостей
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
Вера россиян в приметы, предсказания и колдовство ослабла, показал опрос
Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Проспект Маршала Жукова в Харькове
В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
Молоко в бутылках
В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
Ситуация с лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
Элвис Пресли во время выступления
В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
У берегов Крыма яхта села на мель
Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10На Украине горняки отказались выходить из шахты из-за отключения света
11:08Российский космонавт с международным экипажем облетит Землю на самолете
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
Лента новостейМолния