В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро, в том числе двое маленьких детей, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.

Авария произошла в 23.30 мск понедельника на автодороге "Белгород - Павловск" в Ольховатском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, местный житель, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21053, которым управлял 30-летний местный житель.

"В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-21063, 17-летний местный житель, скончался на месте происшествия. Водитель второго автомобиля и его пассажиры: 28-летняя местная жительница и два ее ребенка, 4- и 6-летние мальчики, а также два пассажира автомобиля ВАЗ-21063, 16-летние девушки, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.