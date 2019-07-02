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РИА Новости

В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек

10:31
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро, в том числе двое маленьких детей, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.
Авария произошла в 23.30 мск понедельника на автодороге "Белгород - Павловск" в Ольховатском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, местный житель, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21053, которым управлял 30-летний местный житель.
"В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-21063, 17-летний местный житель, скончался на месте происшествия. Водитель второго автомобиля и его пассажиры: 28-летняя местная жительница и два ее ребенка, 4- и 6-летние мальчики, а также два пассажира автомобиля ВАЗ-21063, 16-летние девушки, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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