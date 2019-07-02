Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T10:24Z
https://ria.ru/20190702/1556108598.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155607/85/1556078535_0:0:3204:1803_1036x0_80_0_0_c258c90e62583c8d20de2fb458c39c17.jpg
РИА Новости

В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья

10:24
2069
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Иркутское отделение "Единой России" заявляет, что не давало распоряжение наклеивать логотип партии на грузы с гуманитарной помощью для пострадавших от паводка в Приангарье, выражает свое сожаление за инцидент и подчеркивает, что сама акция изначально носила внепартийный характер.
Ранее жительница Иркутска Ирина Шипова опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях видео, на котором волонтеры разбирают и сортируют гуманитарную помощь для жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего паводка. Она рассказала, что к ней подошла женщина, протянула листовки с надписью "гуманитарная помощь" и логотипом ЕР, а также якобы попросила клеить их на "каждую коробку и мешок". На видео в соцсетях видно, как волонтеры наклеивают соответствующие листовки на гуманитарную помощь.
"Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.
Руководитель регионального исполкома ЕР Ольга Уватова рассказала, что, "учитывая огромный поток помощи, который был отправлен в территории, особенно в первые дни, не представлялось возможным контролировать, кто и в какой форме предоставил помощь". "У нас просто не было на это времени, контролировать каждую коробку или каждый мешок. Грузы отправлялись так же быстро, как и поступали", - объяснила она.
Дмитрий Медведев на съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. Архивное фото
Вчера, 00:13
Медведев призвал работать над обновлением "Единой России"
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. Сейчас уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
По последним данным МЧС региона, число госпитализированных в результате паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. Согласно информации спасательного ведомства, погибли 14 человек, 13 числятся пропавшими без вести.
16111523
Обсудить 5
Паводок в Иркутской областиЕдиная РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Александр Усс
Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы Канска
РИА
Новости
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Проспект Маршала Жукова в Харькове
В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Житель Карелии заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление государства
Московское метро
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
10:14Под Воронежем в ДТП погибли три человека
10:13Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке
Лента новостейМолния