В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Иркутское отделение "Единой России" заявляет, что не давало распоряжение наклеивать логотип партии на грузы с гуманитарной помощью для пострадавших от паводка в Приангарье, выражает свое сожаление за инцидент и подчеркивает, что сама акция изначально носила внепартийный характер.

Ранее жительница Иркутска Ирина Шипова опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях видео, на котором волонтеры разбирают и сортируют гуманитарную помощь для жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего паводка. Она рассказала, что к ней подошла женщина, протянула листовки с надписью "гуманитарная помощь" и логотипом ЕР, а также якобы попросила клеить их на "каждую коробку и мешок". На видео в соцсетях видно, как волонтеры наклеивают соответствующие листовки на гуманитарную помощь.

"Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию", - говорится в сообщении регионального отделения ЕР.

Руководитель регионального исполкома ЕР Ольга Уватова рассказала, что, "учитывая огромный поток помощи, который был отправлен в территории, особенно в первые дни, не представлялось возможным контролировать, кто и в какой форме предоставил помощь". "У нас просто не было на это времени, контролировать каждую коробку или каждый мешок. Грузы отправлялись так же быстро, как и поступали", - объяснила она.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. Сейчас уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.