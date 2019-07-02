В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Конструкторское бюро Миля совместно с "Роствертолом" (входит в "Вертолеты России) провели модернизацию ударного вертолета Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, его срок эксплуатации увеличен до 45 лет, сообщил журналистам после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Срок эксплуатации вертолетов Ми-24 и его экспортного варианта Ми-35П составляет 30 лет.

"Мы провели работу по увеличению срока эксплуатации данных вертолетов - мы продлили его до 45 лет. Это даёт экономическую целесообразность модернизации этих машин", - сказал Богинский.

По его словам, модернизация коснулась системы управления вооружением – вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемого ракетного вооружения, которое до этого на данном типе вертолета не применялось. Также на машине появилась оптико-электронная система. "Мы предполагаем применение или ракет "Атака" или "Вихрь", - заметил Богинский.

Он подчеркнул, что эта работа поможет "дотянуться" до заказчиков в тех странах, где эксплуатируется большое количество ранее поставленных вертолетов данного типа.