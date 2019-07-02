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РИА Новости

В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24

10:23
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24
Вертолеты Ми-24
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ми-24. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Конструкторское бюро Миля совместно с "Роствертолом" (входит в "Вертолеты России) провели модернизацию ударного вертолета Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, его срок эксплуатации увеличен до 45 лет, сообщил журналистам после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Срок эксплуатации вертолетов Ми-24 и его экспортного варианта Ми-35П составляет 30 лет.
"Мы провели работу по увеличению срока эксплуатации данных вертолетов - мы продлили его до 45 лет. Это даёт экономическую целесообразность модернизации этих машин", - сказал Богинский.
По его словам, модернизация коснулась системы управления вооружением – вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемого ракетного вооружения, которое до этого на данном типе вертолета не применялось. Также на машине появилась оптико-электронная система. "Мы предполагаем применение или ракет "Атака" или "Вихрь", - заметил Богинский.
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Он подчеркнул, что эта работа поможет "дотянуться" до заказчиков в тех странах, где эксплуатируется большое количество ранее поставленных вертолетов данного типа.
"Это в первую очередь африканские страны, где нужно учитывать бюджеты. Мы даём возможности и себе, и Рособоронэкспорту продавать модернизацию существующего парка", - сказал руководитель "Вертолетов России".
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Ми-24Ми-35РособоронэкспортБезопасность
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