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РИА Новости

Под Воронежем в ДТП погибли три человека

10:14
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Водитель и две пассажирки иномарки погибли, еще один пассажир получил травмы в результате ДТП в Воронежской области, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.
Авария произошла в 01.45 мск вторника на улице Коммунистическая города Лиски.
"По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Chery Amulet, местный житель, двигаясь в сторону ул. 40 лет Октября, не справился с управлением и допустил наезд на опору наружного освещения", - говорится в сообщении.
По информации ГУМВД, в результате водитель автомобиля и его пассажирки, 19 и 20 лет, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 20 лет, госпитализирован. Как отмечает полиция, все погибшие и раненый - местные жители.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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