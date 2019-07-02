Под Воронежем в ДТП погибли три человека

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Водитель и две пассажирки иномарки погибли, еще один пассажир получил травмы в результате ДТП в Воронежской области, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.

"По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Chery Amulet, местный житель, двигаясь в сторону ул. 40 лет Октября, не справился с управлением и допустил наезд на опору наружного освещения", - говорится в сообщении.

По информации ГУМВД, в результате водитель автомобиля и его пассажирки, 19 и 20 лет, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 20 лет, госпитализирован. Как отмечает полиция, все погибшие и раненый - местные жители.