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РИА Новости

Действия чешских властей вынудили Аэрофлот отменить ряд рейсов в Прагу

10:13
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл – ПАО "Аэрофлот". В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля.
Аэрофлот продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.
Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов.
Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков. Пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании.
Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.
Аэрофлот внимательно следит за сложившейся ситуацией и будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Информация обо всех изменениях будет оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях.
Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7 495 223 5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.
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