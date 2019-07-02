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РИА Новости

Житель Карелии заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление государства

10:09
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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июл – РИА Новости. Суд в Карелии оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя поселка Калевала за оскорбление государства в социальной сети, сообщает во вторник МВД Карелии.
"Житель поселка Калевала 1983 года рождения на используемой им странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил несколько изображений, демонстрирующих явное неуважение и оскорбление органов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации. При этом пользователь не настраивал раздел приватности, информация оказалась доступной для ознакомления неограниченного числа лиц", - говорится в сообщении.
Было возбуждено административное производство по статье о распространении в интернете информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации.
Костомукшский городской суд признал жителя поселка виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Верховный суд Карелии после рассмотрения апелляционной жалобы оставил решение первой инстанции в силе.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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