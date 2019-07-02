Житель Карелии заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление государства

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июл – РИА Новости. Суд в Карелии оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя поселка Калевала за оскорбление государства в социальной сети, сообщает во вторник МВД Карелии.

"Житель поселка Калевала 1983 года рождения на используемой им странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил несколько изображений, демонстрирующих явное неуважение и оскорбление органов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации. При этом пользователь не настраивал раздел приватности, информация оказалась доступной для ознакомления неограниченного числа лиц", - говорится в сообщении.

Было возбуждено административное производство по статье о распространении в интернете информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации.