В ситуации с полетами в Чехию нет политической подоплеки, заявил Джабаров

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Политической подоплеки в аннулировании Чехией разрешений на полеты российских авиакомпаний нет, это недоразумение, которое скоро разрешится, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского, авиакомпания "Победа" отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары.

"Я бы не искал здесь никакой политической подоплёки. Чехия - дружественная нам страна, есть, видимо, просто разногласия по условиям взаимных полётов над территориями наших стран", - сказал Джабаров.

Он отметил, что Чехия заинтересована в российских туристах, в 2018 году более полумиллиона россиян посетили эту страну.