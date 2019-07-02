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РИА Новости

В ситуации с полетами в Чехию нет политической подоплеки, заявил Джабаров

10:05
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© РИА Новости / Александр НатрускинВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Политической подоплеки в аннулировании Чехией разрешений на полеты российских авиакомпаний нет, это недоразумение, которое скоро разрешится, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского, авиакомпания "Победа" отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары.
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"Я бы не искал здесь никакой политической подоплёки. Чехия - дружественная нам страна, есть, видимо, просто разногласия по условиям взаимных полётов над территориями наших стран", - сказал Джабаров.
Он отметил, что Чехия заинтересована в российских туристах, в 2018 году более полумиллиона россиян посетили эту страну.
"Если есть разногласия, значит, надо садиться за стол переговоров и договариваться. Я думаю, это недоразумение скоро разрешится, здесь нет никаких подводных камней", - подчеркнул зампред комитета.
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